Opnieuw olifantje overleden in Planckendael: “We zijn sprakeloos van verdriet”

Mechelen - Babyolifantje Tarzen, amper elf weken oud, is dinsdag gestorven in Planckendael. Het dierenpark verliest daarmee na Phyo Phyo en Qiyo opnieuw een olifantje. En dat op amper enkele weken tijd. “We zijn sprakeloos van verdriet”, klinkt het verslagen bij de verzorgers.

Tarzen was bij zijn geboorte op 11 april al bijzonder kwetsbaar. “Het olifantje is er sindsdien nooit meer écht helemaal bovenop gekomen. Dinsdag zakte het olifantje plots door zijn pootjes en kwam niet meer recht. De interventies van dierenarts mochten niet baten. Tarzen is in slaap gevallen en niet meer wakker geworden. Hij is dinsdagavond gestorven. We zijn sprakeloos van verdriet”, klinkt het verslagen bij het dierenpark. “We hebben alles gedaan wat er in onze macht lag om hem te doen overleven zonder zijn moeder.”

Het overlijden van Tarzen is de zoveelste klap voor het dierenpark in enkele weken tijd. Begin juni moesten de verzorgers al afscheid nemen van Phyo Phyo (36), de mama van onder meer Kai Mook. En een week voordien verloor de olifantenfamilie ook al Qiyo (2), het broertje van Tarzen. “Een dergelijke opeenvolging van overlijdens bij de olifanten heeft zich in de geschiedenis van Planckendael nog nooit voorgedaan”, aldus nog het dierenpark.

Ook leeuwin kwijt

Vorige week moest Planckendael ook al afscheid nemen van leeuwin Rani, nadat ze ontsnapt was uit haar kooi. Na twee mislukte verdovingspogingen, zag het park zich genoodzaakt om de leeuwin uiteindelijk dood te schieten. Hoewel het dierenpark daarvoor fel protest over zich heen kreeg, kwamen er ook heel wat bezoekers de verzorgers een hart onder de riem steken.