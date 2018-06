Hoogbejaarde man (94) krijgt 8 maanden cel met uitstel voor dodelijk verkeersongeval

Brussel / Sint-Lambrechts-Woluwe - De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag een 94-jarige autobestuurder veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel. De man had een arbeider aangereden toen die uit een rioolput kroop, waarna de arbeider was overleden. Het arbeidsauditoraat had ook de werkgever van het slachtoffer vervolgd maar die werd door de rechtbank vrijgesproken.

Het ongeval deed zich voor op 7 december 2015, op het kruispunt van de Woluwelaan met de Stationsstraat in Sint-Lambrechts-Woluwe. Twee arbeiders hadden een rioolput afgebakend met hun vrachtwagen zodat ze het riool konden reinigen maar omdat de ladder in de put niet stabiel bleek, besloten ze een andere ingang te gebruiken. Toen één van de twee arbeiders naar boven kroop om een werktuig te halen, moest hij zich optrekken om uit de rioolput te geraken. Net op dat moment reed een 92-jarige automobilist over het open rioolputdeksel, waardoor de jonge arbeider 67 meter ver werd meegesleurd. De man stierf ter plaatse.

Onvoldoende voorzorgsmaatregelen

Volgens de arbeidsauditeur had de werkgever van de jonge arbeider onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zou het slachtoffer onvoldoende opgeleid zijn, en zou er geen controle uitgeoefend zijn op de werf. De arbeidsauditeur eiste daarom een geldboete van 6.000 euro voor het bedrijf.

Voor de hoogbejaarde bestuurder vroeg het openbaar ministerie dan weer een geldboete, een celstraf van 3 maanden met uitstel en een rijverbod van drie maanden. De man had immers voorzichtiger moeten zijn, en had sneller moeten stoppen, klonk het.

De rechtbank oordeelde dat het ongeval enkel te wijten was aan de bejaarde bestuurder en veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel.