Akkoord in Zuid-Soedan voor permanent staakt-het-vuren

In Zuid-Soedan zijn president Salva Kiir en zijn rivaal Riek Machar het woensdag eens geraakt omtrent een “permanent staakt-het-vuren” dat binnen de 72 uur moet ingaan.

“Alle partijen zijn het eens geraakt over een permanent staakt-het-vuren (dat) binnen 72 uur (in werking moet treden)”. Dit heeft de Soedanese minister van Buitenlandse Zaken al-Dirdiri Mohamed Ahmed gezegd, alvorens de Zuid-Soedanese rivalen het document ondertekenden in aanwezigheid van de Soedanese president Omar el-Béchir.

Het akkoord wakkert hoop aan dat een vredesakkoord mogelijk is om een eind te maken aan de burgeroorlog in het Afrikaanse land.