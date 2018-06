Meisje (19) ontsnapt aan doodstraf na moord op echtgenoot (35) die haar verkrachtte

Een Soedanese tiener is op het nippertje aan haar eigen executie ontsnapt. De jonge vrouw was tot de dood veroordeeld voor de moord op haar echtgenoot, maar kreeg genade na wereldwijd protest. De echtgenoot had zich aan haar vergrepen met de hulp van enkele familieleden.

De Soedanese Noura Hussein (19) werd op 16-jarige leeftijd door haar vader verplicht te trouwen met Abdulrahman Hammad (35). In april vorig jaar studeerde ze af en moest ze wel met haar Abdulrahman gaan samenwonen. Maar toen ze geslachtsgemeenschap met hem weigerde, nodigde hij twee broers en een neef uit, die samen hielpen haar te verkrachten. De volgende ochtend probeerde hij haar opnieuw te verkrachten, vluchtte ze weg naar de keuken en kon ze nog een mes vastnemen. In de vechtpartij die volgde, kreeg Abdulrahman verschillende messteken toegediend, messteken waaraan hij later overleed.

In juli 2017 moest Noura zich voor de rechter verantwoorden. Die achtte haar verantwoordelijk voor doodslag met voorbedachten rade en veroordeelde haar de tiener tot de doodstraf.

De zware veroordeling zorgde voor heel wat protest bij onder andere de Verenigde Naties en heel wat mensenrechtenorganisaties. Amnesty International bleef niet bij de pakken zitten en zette de actie ‘Justice For Noura’ op poten, waarin het Soedan om een hervorming van het archaïsche huwelijksrecht vroeg. “Ze was slachtoffer van een wrede aanval door haar echtgenoot en handelde in een staat van zelfverdediging”, klonk het.

Uiteindelijk besliste een rechtbank om de straf in beroep om te zetten in vijf jaar gevangenis en een schadevergoeding van ruim 10.000 euro.