Belgische kolonel gaat Europese strijdgroep leiden

BRUSSEL - België neemt vanaf 1 juli de leiding over een EU-strijdgroep (EUGB), een snelle reactie-eenheid van 2.500 militairen die voor crisissituaties kunnen worden ingezet. Kolonel Jean-Louis Crucifix, commandant van de medium brigade van de Landcomponent, zal die eenheid leiden.

Het is de derde keer dat ons land de leiding neemt over een EUGB. Eerder gebeurde dat in de tweede jaarhelft van 2009 en in het tweede semester van 2014.

De kern van de EU-strijdgroep zal bestaan uit een ‘Infantry Task Force’ (ITF) van 550 mensen met naast Belgische militairen ook een Nederlandse compagnie. De rest van de strijdgroep wordt gevormd door genietroepen en artillerie, met onder meer Belgische NH90-helikopters.