Ondanks “alternerende staking” nog steeds maar helft van Vlaamse cipiers aan de slag

Brussel - In de Vlaamse gevangenissen is woensdag ongeveer de helft van de werknemers aan de slag gegaan, zo blijkt uit cijfers van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Volgens de stakingskalender van de vakbonden zouden er woensdag nochtans geen actie gevoerd worden in de strafinrichtingen in Vlaanderen.

Volgens de cijfers van het gevangeniswezen is in Vlaanderen woensdagmorgen maar 53 procent van het personeel aanwezig. Bij de dagploeg daalde dat aantal naar 46 procent. Er werden in totaal 164 politieagenten ingezet om de dienstverlening in de Vlaamse gevangenis te verzekeren.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront had dinsdagnamiddag, na afloop van overleg minister van Justitie Koen Geens, nog beslist om over te stappen naar alternerende stakingen. Volgens hun kalender zou er woensdag enkel gestaakt worden in de Waalse gevangenissen. De Vlaamse komen donderdag aan de beurt. Wel hadden de bonden duidelijk gemaakt dat ze alle acties sowieso zouden dekken.

“Dat er nu toch zoveel mensen staken, toont aan dat het personeel zeer vastberaden is. Maar dat hadden we al begrepen”, zegt Filip Dudal van de vakbond ACV. “Daar komt ook bij dat het nog maar de eerste dag van de alternerende acties is. Misschien is nog niet iedereen even goed op de hoogte.”

Als gevolg van de stakingskalender lag woensdag, voor het eerst sinds het begin van de acties, de stakingsbereid in de Waalse gevangenissen wel hoger dan in de Vlaamse. In het zuiden van het land is tussen de veertig en vijftig procent van het personeel aan de slag gegaan.

De christelijke vakbonden ACV Openbare diensten en CSC Services public en de socialistische bond ACOD (CGSP) staken al sinds vorige week uit onvrede met de plannen voor de minimale dienstverlening. Ook de liberale vakbond ACLVB schaart zich intussen achter de acties.