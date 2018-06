Nog één keer slapen tot Engeland-België: kies jouw droomelftal

De tactische plannen van Gareth Southgate en Roberto Martinez lopen gelijk: zo veel mogelijk sterkhouders rust gunnen in de laatste groepswedstrijd van donderdagavond. Hierdoor krijgen we waarschijnlijk twee onuitgegeven elftallen aan de aftrap.

We selecteerden voor elke positie spelers die de vorige wedstrijd op de bank startten en morgen mogelijk hun kans krijgen. Welk gemengd “dreamteam” breng jij morgen aan de aftrap? Kies je voor Batshuayi of voor Vardy in de spits? Butland of Mignolet in doel? Aan jou de keuze!