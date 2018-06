Alweer geldautomaat leeggeplunderd na nieuwe plofkraak in Wallonië: “Zelfde bende aan het werk”

In Wallonië werd afgelopen nacht alweer een geldautomaat leeggeplunderd na een plofkraak. Dit keer gebeurde dat in Hyon, een deelgemeente van Bergen, rond 2 uur ’s nachts.

Sinds enkele weken wordt ons land geteisterd door plofkraken. Nu is ook de streek rond Bergen aan de beurt. Een ontploffing in het kantoor van Bpost in Hyon, aan de rue de la Cascade, deed de muren van het gebouw daveren. Het ging om een ontploffing met gas, om geld uit de bancontact-distributeur te stelen.

De politie stelde deze ochtend een veiligheidsperimeter in rond het kantoor. Volgens de politie zijn de gestolen biljetten onbruikbaar. De daders zouden met drie geweest zijn en werden nog niet gevat.

Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF was de plofkraak het werk van dezelfde bende die de afgelopen weken al verschillende keren heeft toegeslagen in ons land. Dat nieuws werd echter nog niet bevestigd.

Tien dagen geleden was er ook al een plofkraak in Seneffe, in Wallonië. Eerder waren er ook al meerdere plofkraken in Vlaanderen. Zo sloegen plofkraakbendes de voorbije maand al toe in Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout en ­Boechout. Ze bliezen telkens met gas de geldautomaten op. Daarna trokken ze de lade met geld uit de automaat. De twee jongste overvallen dateren van vorige week. Vier ­gemaskerde mannen drongen woensdagnacht om kwart na drie binnen in een kantoor van Bpost Bank in Lummen. Op hetzelfde moment beroofden twee gangsters op dezelfde manier een automaat in Lommel.