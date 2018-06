Proces tegen grootste kinderroof uit de geschiedenis gestart: hoe Spaanse artsen jarenlang systematisch baby’s kidnapten

Komt er eindelijk gerechtigheid voor tienduizenden Spanjaarden die vlak na hun geboorte ongewild bij een ander gezin zijn geplaatst? Deze week staat in Madrid alvast de eerste arts terecht die in de jaren ‘50 op grootschalige wijze pasgeboren baby’s kidnapte uit een kraamkliniek en hen bij een nieuwe familie onderbracht. In de overtuiging dat ze een beter leven zouden leiden, volledig in lijn van het Franco-regime.

De feiten die Eduardo Vela, een 85-jarige Spaanse verloskundige, pleegde, zijn niet min. Zo zou hij in de jaren vijftig tientallen baby’s op illegale wijze bij een ander gezin hebben ondergebracht. Onder wie ook de 49-jarige Inés Madrigal, die in 1969 met een smoes weggenomen werd bij haar moeder en terechtkwam bij een 45-jarige vrouw. Daarvoor riskeert Vela nu elf jaar cel. Wordt hem ten laste gelegd: het vervalsen van officiële documenten, illegale adoptie, onwettelijke opsluiting en het registreren van een niet-bestaande geboorte.

Inés Madrigal (49). Foto: REUTERS

Overleden kinderen

Maar Vela was lang niet de enige arts die op systematische wijze pasgeboren baby’s wegnam bij hun moeder. In Spanje was het gedurende de jaren ‘50 zelfs een gangbare praktijk. En dat had allemaal te maken met het bewind van generaal Franco. Want wie ter wereld kwam in een gezin vol tegenstanders van de dictatuur, had pech en werd weggenomen. De pasgeborenen zouden een beter leven leiden als ze zouden opgroeien in een gezin met aanhangers van Franco. Later werd het systeem trouwens uitgebreid, en werden ook baby’s van arme families en ongehuwde vrouwen weggenomen. Want wie kan opgroeien in een welgestelde, conservatieve en vrome rooms-katholieke familie, kon later ongetwijfeld veel meer betekenen voor het land.

Toen ongeruste moeders naar hun baby vroegen, kregen ze vaak dezelfde uitleg te horen. Dat hun kind vlak na de geboorte overleden was en dat het ziekenhuis zich zou ontfermen over de begrafenis. In de praktijk waren ze dan al lang toegewezen aan een andere familie.

Eduardo Vela (85) zou destijds op illegale wijze honderden baby’s bij een nieuw gezin ondergebracht hebben. Foto: DIEGO SINOVA

Nieuwe adoptiewet

Het systeem werd na de val van de Franco-dictatuur in 1975 gewoon voortgezet. Met succes, want met een vast netwerk van dokters, verpleegsters, zusters en priesters hield de praktijk goed in stand. Tot de artsen zich in 1987 genoodzaakt zagen om te stoppen met het systeem. Door een nieuwe adoptiewet bleek het plots veel minder eenvoudig om kinderen zomaar een nieuw gezin toe te wijzen. Al waren er tegen dan al tienduizenden kinderen, jongeren en volwassenen die bij een verkeerd gezin opgegroeid waren.

Het schandaal vertoont parallellen met gelijkaardige feiten in Argentinië, ten tijde van de dictatuur die er van 1976 tot 1983 gevestigd was. Ongeveer vijfhonderd pasgeboren baby’s zijn toen bij hun moeder weggenomen en bij een ander gezin geplaatst. Gezinnen die het regime wél ondersteunden.

Inés Madrigal hoopt dat haar lotgenoten eindelijk duidelijkheid krijgen over hun verleden. Foto: AFP

Geen excuses

Madrigal heeft de dinsdag tijdens de eerste procesdag alvast weinig extra duidelijkheid gekregen over haar verleden. Net zoals ze ook geen excuses heeft gekregen van Vela, de arts die dinsdag een halfuur ondervraagd is door de rechter. Ook de tweede - korte - procesdag, die woensdag plaatshad, heeft weinig duidelijkheid gebracht. De beklaagde werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, na klachten over “pijn en duizeligheid”. De zitting is voorlopig uitgesteld.

Toch hoopt Madrigal bovenal dat ze met haar proces het onderwerp van “kinderroof” opnieuw hoog op de agenda kan plaatsen, en dat tienduizenden lotgenoten eindelijk gerechtigheid krijgen. Zodat ze na vele jaren definitief kunnen afrekenen met hun verleden.