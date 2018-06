Burger King wil nog 45 Belgische filialen openen tegen 2022

Burger Brands Belgium wil tegen 2022 nog 45 nieuwe Burger King-restaurants openen in België. Het bedrijf noemt het net afgelopen eerste jaar van Burger King in ons land een groot succes, met meer dan vier miljoen bezoekers en de verkoop van alleen al 612.000 Whopper-burgers. Onder meer Hasselt en Gent mogen weldra hun eigen Burger King-filiaal verwachten.

Het voorbije jaar opende Burger King in België veertien vestigingen, vooral in steden maar ook langs snelwegen - telkens twee in Kruibeke en Heverlee. Aanvankelijk werden enkele Quick-restaurants omgevormd, eveneens in handen van Burger Brands Belgium, maar de meeste filialen zijn helemaal nieuw en dat blijft ook in de toekomst zo. “De cijfers van beide merken zijn goed, dus er is zeker plaats voor Burger King én Quick”, zegt CEO Kevin Derycke.

Momenteel stelt Burger King 850 mensen tewerk in België en dat aantal zal allicht jaarlijks nog met 800 toenemen. “Een restaurant telt tussen de 25 en 80 medewerkers”, zegt Derycke. “Dat lijkt misschien veel, maar dat komt onder meer omdat onze klanten verse en kwaliteitsvolle burgers verwachten. Op elk moment van de dag zijn er mensen in de keuken tomaten aan het snijden, bijvoorbeeld.” Elk nieuw restaurant gaat gepaard met een investering van 1,5 tot 3 miljoen euro, naarmate het een te renoveren pand of nieuwbouw betreft.

Ruim 60 procent van de huidige filialen van Burger King heeft ook een drive-thru en dat zal volgens Derycke de komende jaren worden opgetrokken tot 80 procent. Het aan huis laten leveren door een koerierdienst zoals Deliveroo komt er dit jaar niet meer, maar zit wel in de pijplijn. “Bij Quick is dat een succes en onze klanten vragen daar steeds meer om”, stelt Derycke.