Trio probeert advocaat 30.000 euro af te troggelen

Kortessem - Drie mannen die probeerden een Limburgse advocaat 30.000 euro afhandig te maken, hebben van de correctionele rechtbank van Tongeren gevangenisstraffen van tien tot twintig maanden gekregen.

Op zondag 13 maart 2016 kreeg de advocaat uit Kortessem een telefoontje van één van de mannen met de mededeling dat hij de advocaat dringend moest spreken. De advocaat zei dat dit niet kon op een zondag en zei tegen de man dat hij de volgende dag moest langskomen op zijn kantoor.

Toen de man zich op maandagnamiddag aanbood, legde hij de advocaat een brief voor van een man die de advocaat eerder verdedigd had. In de brief stond te lezen dat de advocaat zijn voormalige cliënt 30.000 euro beloofd had en dat hij die nu moest ophoesten.

De man die de brief overhandigde aan de advocaat was gestuurd door de zoon van zijn voormalige cliënt. Die laatste zit momenteel een gevangenisstraf van vier jaar uit. De advocaat joeg de afperser zijn kantoor uit en legde een klacht tegen hem neer.

Extra straf

De man die de advocaat benaderde kreeg van de Tongerse strafrechter een gevangenisstraf van zestien maanden. De opdrachtgever en voormalige cliënt van de advocaat krijgt twintig maanden bovenop zijn huidige gevangenisstraf. Zijn zoon, die de contacten onderhield tussen zijn vader en de derde veroordeelde moet tien maanden de cel in. Alle drie kregen ze bovenop hun gevangenisstraf nog een boete van 200 euro.