Deze boodschap stuurt Poetin naar het Westen met het stadion waar de Rode Duivels spelen

Voor de laatste match in de groepsfase van het WK Voetbal trekken de Rode Duivels naar Europa. Of zo lijkt het wel. De wedstrijd wordt gespeeld in Kaliningrad, een Russische enclave omringd door Europese en NAVO-landen, maar vooral ook een stad met veel symbolische waarde voor Russisch president Poetin.

Kaliningrad heette oorspronkelijk Königsberg (of Koningsbergen), en was de hoofdstad van Oost-Pruisen, nadien de oostgrens van het Duitse Rijk van Hitler. Het was eeuwenlang Duits territorium voor WOII, en werd tijdens die oorlog hevig gebombardeerd door de Britten. Aan het einde van die Tweede Wereldoorlog werd de stad geannexeerd door de Sovjet-Unie, en kreeg het z’n huidige naam, vernoemd naar Mikhail Kalinin, een Bolsjewiekse revolutionair. Nadat Stalin de etnisch Duitse bevolking uit de regio zette, werden Sovjet-burgers naar Kaliningrad overgebracht om de stad te herbevolken en een Russische stempel te geven.

Militaire betekenis

Heel Kaliningrad werd een belangrijke buitenpost voor het Sovjetleger. De hele regio van Kaliningrad was tot 1991, bij de val van de Sovjet-Unie, verboden terrein voor buitenlanders. Toch was de regio door de nabijheid van Europa veel meer blootgesteld aan Westerse invloeden dat de rest van de USSR.

Kaliningrad, omsloten door Litouwen en Polen Foto: Google Maps

Het voormalige Königsberg ligt dichter bij Berlijn dan bij de Russische hoofdstad Moskou. Geografisch is de stad, waar één miljoen inwoners wonen, dus gescheiden van Rusland, maar Kaliningrad is wel degelijk Russisch. Meer nog: president Vladimir Poetin pakt er maar al te graag mee uit dat hij ook grondgebied heeft midden in Oost-Europa, midden in de Europese Unie en tussen NAVO-landen Polen en Litouwen.

Net omdat het in Oost-Europa gelegen is, heeft de regio een grote militaire betekenis voor de Russen. Al sinds maart 2015 zijn de Russen afstandsraketten, onder andere 9K720 Iskanders, naar het gebied aan het overbrengen, raketten die ook nucleaire wapens kunnen dragen. Dat ook in dit sterk gemilitariseerde gebied wedstrijden gespeeld worden voor het wereldkampioenschap, is dan ook een statement van Poetin naar het Westen toe.

Raketten in Kaliningrad Foto: Max Advdeev

Arena Baltika

Tijdens het WK worden er vier matchen gespeeld. De match van België tegen Engeland is de laatste. Voor die wedstrijden werd een gigantisch stadion neergezet; de Arena Baltika die 340 miljoen euro heeft gekost en 35.212 supporters kan ontvangen.

Het stadion lijkt schijnbaar gewoon maar een sportlocatie voor die vier matchen. Maar het grote bouwwerk ligt op nauwelijks 45 kilometer van de grens met Polen. Volgens waarnemers stuurt Rusland met die kolossale structuur ook een agressieve boodschap uit naar het Westen. “Poetin wil Kaliningrad laten zien als een militair krachtig bastion, tegen de invloed van de NAVO in oostelijke richting. En met het glanzende stadion wil hij ook doen uitschijnen dat Kaliningrad welvarender is dan het in werkelijkheid is”, zegt William Courtney, Amerikaans Ruslandkenner, voormalig ambassadeur van Georgië en Kazachstan, en voormalig onderhandelaar voor de Amerikaanse overheid tussen de VS en de SU.

Foto: Photo News

Onnodige mega-investering

“Het stadion van Kaliningrad is ook totaal onnodig en veel te groot. Maar het doel is net om met dat stadion het territorium van Rusland af te bakenen”, zegt Kalev Stoicescu, een onderzoeker aan het Internationale Centrum voor Defensie en Veiligheid in Tallinn, Estland.

Courtney verwijst daarvoor ook naar de periode in de Koude Oorlog, waarbij de toenmalige Sovjet-Unie meerdere mega-investeringen deed in infrastructuur die geen nut hadden, maar enkel bedoeld waren om te stoefen en om te tonen “hoe machtig de staat was”.

Dat nieuwe stadion doet denken aan die tijden. Er is in Kaliningrad maar één voetbalclub: Baltika FC.Een tweedeklasser die hooguit 4.000 supporters lokt. De club hoopt het stadion dat tijdens de World Cup gebruikt wordt daarna te kunnen inlijven. Maar het stadion is dus vele malen groter dan wat de voetbalclub ooit zal kunnen vullen met supporters, zelfs als de capaciteit van het stadion na het WK wordt gereduceerd tot 25.000.