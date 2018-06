Gent-verdediger moet twee maand geblesseerd toekijken nadat hij tegen Rode Duivels uitviel

AA-Gent-verdediger Dylan Bronn moet twee maand toekijken. De Tunesische internationale blesseerde zich aan de knie tijdens de poulewedstrijd tussen België en Tunesië.

De Tunesische verdediger werd vandaag in Gent onderzocht aan zijn gehavende knie. Onderzoek wees uit dat de blessure van Dylan Bronn wel degelijk een ontwrichting is van de knieschijf met een lichte beschadiging van de ligamenten ter hoogte van diezelfde knieschijf. Voor het overige werden er geen zware letsels vastgesteld in of rond de knie. Er wordt een herstelperiode van 2 maanden vooropgesteld.

Foto: Photo News

Bronn scoorde afgelopen zaterdag nog de aansluitingstreffer (2-1) van de Tunesiërs tegen de Rode Duivels maar moest enkele minuten later kermend van de pijn het terrein verlaten nadat hij een voorzet van Carrasco met succes had afgeblokt maar hierbij zijn knie leek te verdraaien. Die diagnose werd vandaag bevestigd.