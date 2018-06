Ebola-epidemie onder controle in Congo, maar wel nieuwe uitbraak van cholera

De ebola-epidemie stabiliseert zich in het noord-westen van Congo. Dat hebben de autoriteiten woensdag laten weten. Ze maken zich wel zorgen over een uitbraak van cholera met al 103 doden in het centrum van het land.

Sinds 6 juni is er geen enkel nieuw geval van ebola-koorts meer geregistreerd in de Evenaarsprovincie aan de grens met Congo-Brazzaville, zo’n 600 km ten noorden van Kinshasa, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Op 26 juni heeft de epidemie wel nog het leven gekost aan 29 personen. “In totaal zijn er 56 gevallen van ebola geregistreerd in de regio, waarvan 38 bevestigd zijn, 15 mogelijke gevallen en 3 verdachte gevallen, aldus nog het ministerie. “Anderzijds zijn 24 personen genezen verklaard van de virusziekte sinds het uitbreken van de epidemie.”

Er is anderzijds alarm gelagen voor een uitbraak van cholera in de oostelijke Kasaiprovincie. Daar zijn al 750 gevallen van gesignaleerd met 103 overlijdens. Dat heeft de gouverneur van die provincie, Alphonse Ngoy Kasanji, aan AFP verklaard. Oorzaak van de uitbraak is het tekort aan drinkbaar water.