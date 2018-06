Dries Wuytens ruilt Heracles voor Sparta Rotterdam

Dries Wuytens verdedigt komend seizoen de kleuren van Sparta Rotterdam. Dat heeft de Nederlandse club woensdag bekendgemaakt. De 27-jarige centrumverdediger komt over van Heracles en ondertekent in Rotterdam een contract voor twee seizoenen. Sparta degradeerde afgelopen jaargang uit de Eredivisie.

“Vanaf het begin kreeg ik een erg goed gevoel bij Sparta”, vertelt de nieuwe aanwinst op de clubwebsite. “De club heeft, net als ik, de ambitie om snel terug te keren op het hoogste niveau en ik kijk ernaar uit om op Het Kasteel te spelen.”

“Dries is een speler die al langer op ons lijstje stond”, legt Technisch Manager Henk van Stee uit. “Bij Willem II en Heracles heeft hij zich laten gelden en veel ervaring opgedaan, hierdoor had hij de keuze uit meerdere clubs. We zijn dan ook blij dat zijn keuze op Sparta gevallen is en hij de selectie komt versterken.”

Wuytens maakte zijn profdebuut bij Beerschot, en trok in 2013 naar het Nederlandse Willem II. Vorige zomer maakte de verdediger de overstap naar Heracles. Wuytens speelde mee in achttien competitiewedstrijden en eindigde met het team als tiende.