Engelse fans fietsen 2.500 kilometer tot Kaliningrad voor het goede doel

De Engelse nationale ploeg kan morgen rekenen op de steun van twee wel heel gemotiveerde fans. Darren Clark en Martin Atkinson fietsten zo’n 2.500 kilometer voor het goede doel om morgen hun nationale ploeg aan te moedigen.

Ze vertrokken op 11 juni in Londen met dertien moedige wielertoeristen, maar arriveerden woensdagmiddag zeventien dagen en 2.500 kilometer later met slechts twee aan de Arena Baltika in Kaliningrad. Darren Clark en Martin Atkinson fietsten voor vier verschillende goede doelen die allemaal iets te maken hebben met kinderkanker de hele weg naar Rusland. Ze worden onder andere gesteund door de Engelse voetbalbond en de vereniging van Premier League-clubs.

“We hebben afgezien”, zeggen de wielertoeristen. “We waren met dertien vertrokken, maar onderweg zijn we een paar kerels verloren. In Frankrijk is er een deel afgehaakt en zijn we met vijf verder gereden naar Berlijn. In Polen bleven we nog met drie over, maar daar is er ook eentje die is afgehaakt. Of we na de match met de fiets terugkeren? Ben je gek. We nemen het vliegtuig. We hebben genoeg afgezien. Hopelijk wordt het ook een beetje een leuke wedstrijd.”