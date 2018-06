Trump en Poetin zullen elkaar ontmoeten in een “derde land”

De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoeten in een “derde land”, zo is Poetin woensdag overeengekomen met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Dit heeft een medewerker van de bewoner van het Kremlin, Joeri Oesjakov gezegd. Meer details over plaats en tijdstip zullen er donderdag zijn.

“Ik kan zeggen dat er een akkoord is bereikt omtrent het houden van een top, en zelfs een akkoord over tijdstip en plaats”, zei Oesjakov. De bekendmaking van die details is voor morgen/donderdag voorbehouden.

Wel wou de adviseur kwijt dat de “reeds lang geplande” topontmoeting op een “zeer gepaste plaats” buiten de VS of Rusland zal plaatsvinden, wat voor beiden “zeer praktisch” is. Oesjakov liet ook uitschijnen dat de presidenten elkaar deze zomer zouden treffen. Het “wordt een groot internationaal evenement deze zomer”, zei hij.

Het kan tijdens de Europese reis die Trump midden juli maakt. Media gewagen van Wenen of Helsinki als mogelijke locatie.

Tête à tête

Oesjakov vertelde ook dat het gesprek meerdere uren zal duren en dat beide staatshoofden nadien een persconferentie zullen houden. Bovenop een babbel “tête à tête” komt er misschien ook een werkontbijt.

Mogelijk zullen beide presidenten op hun top een gezamenlijke verklaring aannemen in verband met internationale veiligheidsaangelegenheden, aldus de Russische adviseur.

Poetin en Bolton hebben het niet gehad omtrent de Amerikaanse sancties tegen Rusland, aldus Oesjakov. Wel ging het in het algemeen over de bilaterale betrekkingen “vanuit meerdere hoeken”. Poetin heeft ook beklemtoond dat zijn land zich in 2016 niet in de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gemengd.