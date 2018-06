Wapens verkopen is te moeilijk geworden in ons land, criminelen ‘leasen’ dan maar kalasjnikovs

Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel zijn criminelen extra op hun hoede. Het is veel moeilijker geworden om illegaal aan wapens te geraken, maar daar hebben ze een oplossing voor gevonden: ze huren een wapen in plaats van er eentje te kopen.

Europol waarschuwde vlak voor de aanslagen al eens voor het fenomeen van ‘leasingwapens’. Speurders bij de Brusselse federale gerechtelijke politie luiden nu ook de alarmbel. Ze kunnen niet zeggen wat de gangbare prijzen zijn om een AK-47, een raketwerper of een pistool met bijhorende munitie te huren. Maar dat het stilaan ingeburgerd raakt, is wel een feit.

“Wapenhandel op kleine schaal is geen lucratieve bezigheid meer”, zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut waar hij expert wapens is. “Je kan in Bosnië of een ander Balkanland weliswaar een kalasjnikov kopen voor 300 euro en die hier verkopen voor 1.500 tot 3.000 euro. Maar het risico om gepakt te worden is te groot in verhouding met de winst. Dus is het aanbod tegenwoordig relatief klein geworden. Daarom stellen veel criminelen zich tevreden met de huur van een wapen dat ze na gebruik netjes terug brengen”,

Die verhuur gebeurt voor alle duidelijkheid nog niet op grote schaal. “Maar elk illegaal wapen dat wordt gebruikt om een misdrijf mee te plegen, is er sowieso eentje te veel”, zeggen speurders. “We hebben geen zicht op de prijs. In de eerste plaats hangt het af van om welk wapens het gaat. Een AK-47 is veel duurder dan een pistool, wat nog altijd het populairste wapen is bij criminelen. Het goedkoopste is dan weer een omgebouwd alarmpistool. Alles hangt ook af van hoe lang je het wapen wil houden en hoe snel je het nodig hebt. Maar vooral wat je connecties zijn in het milieu”, zegt Nils Duquet.

Ballistisch onderzoek

Want wie een wapen wil kopen of huren, moet in de eerste plaats zijn weg kennen. De verkoper of verhuurder en de ‘klant’ moeten elkaar vertrouwen. De verhuurder moet weten dat wanneer de gebruiker gepakt wordt, hij de eigenaar van het wapen niet zal verklikken.

Maar ook de huurder loopt een groot risico. “Stel dat hij opgepakt wordt, dan moet hij zich verantwoorden voor feiten die hij gepleegd heeft met het wapen. Maar ook voor mogelijke eerder feiten die anderen misschien met het wapen gepleegd hebben en die door ballistisch onderzoek konden aangetoond worden.” Probleem voor de onderzoekers is echter dat wanneer het wapen meermaals is gebruikt, door verschillende criminelen, er wellicht zoveel vingerafdrukken op staan dat het moeilijk wordt om die als bewijsmateriaal te gebruiken.