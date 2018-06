Bpost schrapt tot 30 procent van de 13.000 brievenbussen

Bpost gaat 25 tot 30 procent van de rode brievenbussen schrappen. Dat zei ceo Koen Van Gerven woensdag bij een hoorzitting in de Kamercommissie Infrastructuur. Vorige week raakte al bekend dat Bpost het aantal brievenbussen omlaag wil, maar een concreet cijfer bleef toen uit. Op termijn komen er wellicht ook afzonderlijke brievenbussen voor de priorzendingen.

Bpost telt momenteel zowat 13.000 brievenbussen, die dagelijks worden gelicht. Dat aantal is al tien jaar hetzelfde. “We kunnen rustig 25 tot 30 procent van die brievenbussen weghalen en nog heel comfortabel zitten”, zei Van Gerven in de Kamer. “We zullen daarbij niet enkel letten op het volume dat in de brievenbus wordt gedeponeerd, maar ook met de toegankelijkheid. In rurale gebieden moet 90 procent van de inwoners binnen 1,5 kilometer een bus hebben, in een stadsomgeving is dat binnen 500 meter. Er zullen dus in de stad meer bussen verdwijnen dan op het platteland.”

Vanaf 1 januari volgend jaar begint Bpost te experimenteren met een onderscheid tussen brieven die binnen de dag worden geleverd en brieven die er tot drie dagen over zullen doen. “Dat zal een leerproces zijn, met pilootprojecten”, gaf de ceo woensdag aan. “We moeten ook leren van het buitenland, dit is geen grote uitvinding van ons.” Wellicht zal Bpost een onderscheid maken tussen brievenbussen voor priorzendingen en bussen voor de tragere brieven.

Radial

Van Gerven kreeg daarnaast veel vragen over de overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial. Dat baart de parlementsleden grote zorgen, omdat mede als gevolg van de overname een deel van de beurswaarde in rook opging en België dus als meerderheidsaandeelhouder geld dreigt te verliezen. Van Gerven verzekerde dat Radial op dit moment al bijdraagt aan de winst van bpost. “Zou ik, met wat ik vandaag weet, Radial nog steeds overnemen? Ja. Zou ik er nog identiek dezelfde prijs voor betalen? Dat is iets anders”, antwoordde de ceo.

N-VA had liever gezien dat Bpost zich bij de corebusiness hield. “Het is geen taak van de overheid om Amazon te gaan beconcurreren in de VS”, zei Peter Dedecker. “We hebben een kans gemist om onze participatie in bpost af te bouwen, vooraleer het bedrijf andere wegen ging bewandelen.”

David Geerts van SP.A verwonderde zich over de houding van Koen Van Gerven. “De koers van bpost zakte van 28 euro tot minder dan 14 euro”, zei hij. “Ik heb ceo’s geweten die met een dergelijk resultaat minder comfortabel op hun stoel zaten.”