Turkije laat kritische journalist vrij na 21 maanden cel

Na 21 maanden cel is de regeringskritische journalist Mehmet Altan uit voorlopige hechtenis vrijgelaten, al mag hij geen reizen ondernemen en moet hij zich elke week melden bij de politie tot zijn proces zal plaatsvinden. Dat heeft de advocaat van Altan, Ergin Cinmen, aan DPA bevestigd.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationaal is blij met de uitspraak van de rechtbank in Istanboel en hoopt dat er nog meer vrijlatingen van onterecht opgesloten journalisten zullen volgen.

Altan werd in september 2016 opgesloten op beschuldiging van terrorisme, omdat hij banden zou hebben met de plegers van een militaire coup in juli van dat jaar. Volgens de openbaar aanklager had Altan in uitspraken op televisie de dag voor de coup zijn sympathie voor het leger uitgedrukt.

Het Turkse Grondwettelijke Hof deed in januari een uitspraak in het voordeel van Altan en van de columnist Sahin Alpay, omdat hun recht op vrije meningsuiting zou geschonden zijn. Het Hof beval de vrijlating van de twee, maar lagere rechtbanken verwierpen die uitspraak dan weer en Altan bleef opgesloten. Dat leidde tot een scherpe veroordeling van Turkije door de Raad van Europa.