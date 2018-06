Auf Wiedersehen: ook Duitsland is het slachtoffer van de vloek van de wereldkampioen

Wat een schok: wereldkampioen Duitsland moet na de groepsfase al zijn koffers pakken. Die Mannschaft ging met 2-0 onderuit tegen Zuid-Korea en eindigt zelfs laatste in Groep F. Zweden en Mexico stoten wel door. Daarmee werden nu vier van de laatste vijf WK-winnaars uitgeschakeld in de groepsfase.

LEES OOK: Duits Drama in Rusland: titelverdediger uitgeschakeld na verlies tegen Zuid-Korea

We kunnen intussen spreken van een echte vloek van de wereldkampioen. Duitsland is al de vierde die vier jaar later roemloos wordt uitgeschakeld in de groepsfase.

Die trend begon met Frankrijk in 2002. Les Bleus hadden in 1998 de wereldtitel gepakt voor eigen publiek, maar gingen in Japan en Zuid-Korea compleet af. In een groep met Denemarken, Uruguay en Senegal werd slechts één punt gepakt (tegen Uruguay) en geen enkel doelpunt gescoord. De Fransen werden dan ook laatste in hun groep.

Brazilië won dat jaar het WK en is sindsdien de enige wereldkampioen die wel door de groepsfase raakte. Het werd vier jaar later in Duitsland in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk, dat in de finale verloor van Italië. De Azzurri maakten in 2010 in Zuid-Afrika echter weinig klaar. Er werden amper twee punten gehaald in een groep met Paraguay, Slovakije en Nieuw-Zeeland. Ook Italië werd dan ook roemloos laatste.

Winnaar in 2010 was Spanje. Vier jaar later in Brazilië was het echter al na drie wedstrijden over en uit voor La Roja. Nederland dolde met Spanje en versloeg de wereldkampioen met 5-1. Daarna werd met 2-0 verloren van Chili. De 3-0-zege tegen Australië was er eentje voor de statistieken.

Nu is het dus ook voor Duitsland voorbij na de groepsfase. Die Mannschaft verloor op de eerste speeldag met 1-0 van Mexico en op de derde met 2-0 van Zuid-Korea. Tussendoor werd in extremis met 2-1 gewonnen van Zweden, maar de laatste plaats in de groep was na de afgang tegen Zuid-Korea wel een feit. Afwachten wat dat gaat geven in 2022 in Qatar...