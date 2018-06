Gareth Southgate grapt over beslissing door fair-play: “Als ik Martinez een kopstoot verkoop, weten jullie genoeg”

De wedstrijd tussen Engeland en België gaat alleen nog maar over de groepswinst. Maar die kan mogelijk wel bepaald worden op basis van de fair-play. “Als ik morgen in het slot een kopstoot verkoop aan Roberto (Martinez, red.), dan weten jullie dat we een andere benadering hebben over het bereiken van de volgende ronde”, grapte Engels bondscoach Gareth Southgate op zijn persconferentie.

Net op het moment dat Gareth Southgate aan zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen België begon, was Duitsland bezig aan zijn laatste minuten van de wedstrijd tegen Zuid-Korea. En dus kreeg bondscoach Gareth Southgate meteen vragen over de uitschakeling. “Ik ben zeer verrast over de uitschakeling van Duitsland”, zegt Southgate. “Het is ongewoon om te zien dat ze het zo lastig hebben. Dat betekent dat het niveau van alle ploegen heel hoog is.”

Enkele Engelse journalisten opperden al meteen dat dit goed nieuws was voor de Engelse nationale ploeg. “Ik denk niet dat het een invloed heeft op ons. Italië en Nederland lagen er al uit voor het toernooi, net als Chili. En nu Duitsland. Ik moet wel zeggen dat we veel geleerd hebben door te kijken hoe de Duitsers alles aanpakken. Ze liggen een beetje aan de basis van wat wij nu doen. Maar hun uitschakeling toont dat iedereen kwetsbaar is op een bepaald moment. Het betekent dat de marges tussen de verschillende landen zeer klein zijn. Het was al zo bij Argentinië, bij Portugal,... Eén beslissing kan zoveel veranderen. Dat maakt een toernooi zo mooi. Voor vandaag zeiden we: we hebben mooie matchen gehad, maar alle grote ploegen zijn wel door. Dat kunnen we nu niet meer zeggen.”

“Niet speculeren”

Over naar de wedstrijd tegen België dan. Als die morgen op een gelijkspel eindigt, wint de ploeg met het minst aantal gele kaarten de groep. Al zijn er mensen die vinden dat de tweede plaats interessanter is. “Als ik morgen in het slot een kopstoot verkoop aan Roberto (Martinez, red.), dan weten jullie dat we een andere benadering hebben over het bereiken van de volgende ronde (lacht). Nee serieus, ik wil dat we zo weinig mogelijk kaarten pakken, want dat is belangrijk in het vervolg. We willen onze groep winnen. Er moet een winnaarsmentaliteit komen in de Engelse nationale ploeg. Ik kan dan niet tegen mijn spelers zeggen dat ze niet mogen winnen.”

“Of de tweede plaats interessanter is? Nee, we moeten blijven winnen. Engeland heeft sinds 2006 geen enkele wedstrijd meer gewonnen in een knock out-fase. Dus waarom zouden we nu speculeren op een mogelijke tegenstander in de halve finale (lacht).”

Foto: AFP

Eric Dier: “We praten niet over de wereldtitel”

Na de twee goede prestaties van de Engelsen liet voormalig international Frank Lampard zich ontvallen dat dit Engeland de wereldbeker kan winnen. Maar dat is volgens Eric Dier - speler van Tottenham - geen item in de Engelse kleedkamer. “Daar praten we niet over. We bekijken het match per match. Anders kom je in de problemen”, zegt Dier, die zelf in de eerste twee wedstrijden op de bank zat, maar nu wel een kans maakt om in de ploeg te staan. “Of ik het vervelend vond om op de bank te zitten? Ik niet alleen, maar het is logisch dat de twaalf bankzitters ook willen spelen. Zo zit een voetballer in elkaar, maar je mag er geen 23 opstellen. Dat weten we. We moeten respect hebben voor de keuzes en blijven zo hard mogelijk werken.”

Dier kijkt er naar uit om tegen zijn ploegmaats Dembélé, Vertonghen en Alderweireld te spelen. “We kennen de Belgen wat beter dan de andere ploegen omdat er veel ploegmaats tussen zitten. Ik ken hun sterke punten, maar misschien ook wel hun zwakke punten. Dat kunnen we misschien gebruiken, maar we focussen er niet te fel op.”