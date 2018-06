Thomas Vermaelen: “Een speler staat nooit op het veld om te verliezen”

Thomas Vermaelen is weer helemaal fit. De verdediger van Barcelona stond aan de kant sinds hij in de laatste competitiewedstrijd met zijn club geblesseerd raakte aan de hamstrings. Maar sinds een week traint de Antwerpenaar weer met de groep en nu is hij helemaal klaar om te spelen tegen Engeland. “Het is jammer dat ik geen voorbereidingswedstrijd heb gespeeld. Maar ik ben fit. Ik voel me goed. Dus ik ben klaar. Het is geen excuus om minder te spelen.”

Voor Vermaelen is het een speciale wedstrijd. Niet alleen speelde hij enkele jaren bij Arsenal, zijn vrouw Polly Parsons is een Engelse. “Het is een speciale match voor mij, door mijn goede band met Engeland. De beide ploegen zijn geplaatst en er staat niet veel meer op het spel. Maar de jongens die op het veld staan, willen niet verliezen. Wij als spelers denken er niet bij na over wat het beste is: eerste of tweede? Als je gaat rekenen, loopt het mis. We willen winnen en dan zien we wel waar we eindigen, tegen wie we moeten en in welke stad we spelen.”

De verdediger van FC Barcelona wil nog niet te ver vooruitblikken. “Het is belangrijk dat we eerst kijken naar morgen en dan zullen we wel zien wie onze tegenstander is en waar we moeten spelen”, aldus Vermaelen. Hij ziet België als een outsider om het WK te winnen, “maar niet als grote favoriet”. “Voor ons is het toernooi positief begonnen”, aldus nog de speler.