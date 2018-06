Ook Duitse pers kan WK-uitschakeling nauwelijks geloven: “Maar we verdienden niet beter”

In Duitsland wordt vol ontzetting gereageerd op de uitschakeling van Die Mannschaft. “Maar we verdienden niet beter”, kon boulevardkrant Bild alleen maar vaststellen. Raus, Raus, Raus!

Ongeloof! Wanhoop! Ontgoocheling! De uitschakeling van de regerend wereldkampioen is ook in Duitsland enorm hard aangekomen. Dit had niet één Duitser zien aankomen. Laatste worden in een op papier makkelijke groep, het zal de Duitsers heel wat tijd kosten om van deze uppercut te herstellen.

Volgens Bild - Duitslands populairste krant - was de uitschakeling niet eens onverdiend te noemen. “Eruit! Maar wie zo speelt, verdient ook niet beter”, stond al meteen te lezen op de website van de krant. Ook het voetbalweekblad Kicker spreekt van een historische uitschakeling. Zelfs de hoog ingeschatte Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft van de uitschakeling een hoofdonderwerp gemaakt. ‘Der Deutsche Untergang’ kopt de gerenommeerde krant. ‘Deutschland ist raus’ stelt Spiegel Online. Ook voor de online-analisten is het duidelijk: “Ideeënloos en nonchalant”, luidt de beenharde analyse. “Een historische ramp”, vat staatszender ARD de nederlaag samen. Om de impact te vatten: ARD besloot om 20.15u een speciale uitzending te wijden aan de nederlaag en bijhorende uitschakeling van het Duitse elftal.

Don’t mention the VAR

In het buitenland wordt met evenveel ongeloof gereageerd op de uitschakeling van de Duitsers. De stelling dat voetbal een spel is en dat op het eind de Duitsers altijd winnen, is voor eens en voor altijd begraven. Het grootste leedvermaak is er in Engeland, traditioneel geen al te grote vriend van de Duitse voetballers. “Don’t mention the VAR”, grapt boulevardkrant The Sun, verwijzend naar het doelpunt waarmee Zuid-Korea de wedstrijd besliste. De uitspraak is een verwijzing naar een uitspraak van John Cleese in de legendarische Britse tv-serie Fawlty Towers.

The Mirror heeft het dan weer over een vernedering voor de wereldkampioen die het Engeland makkelijker zou kunnen maken.

Ook in Frankrijk (L’Equipe) en Spanja (Marca) wordt de uitschakeling van de Duitsers vol ongeloof onthaald, zij het op een iets beschaafdere manier dan in The Sun.