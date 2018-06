Amsterdam krijgt voor het eerst een vrouwelijke burgemeester

De gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdag Femke Halsema voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Nederlandse hoofdstad. Het is voor het eerst dat de stad een vrouw als burgemeester krijgt.

De benoeming van Halsema werd woensdagavond bekendgemaakt na een urenlange vergadering door het Amsterdamse stadsbestuur. De 52-jarige politica was van 1998 tot 2011 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Tussen 2002 en 2010 was ze tevens de partijleider. Halsema woont al jaren in de Nederlandse hoofdstad.

“Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid”, zei Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie, die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd, over de keuze.

Eerste vrouw en GroenLinks-politicus

Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de Nederlandse hoofdstad. Bovendien is het voor het eerst dat een GroenLinks-politicus er aan het roer staat. Van 1946 tot 2017 was de burgervader altijd een PvdA-lid.

Halsema volgt Jozias van Aartsen op. Hij was de tijdelijke burgemeester nadat Eberhard van der Laan eind vorig jaar overleed. Waarschijnlijk wordt ze in de zomer geïnstalleerd.