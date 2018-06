Saudische presentatrice onder vuur door “ongepaste” kledij

De autoriteiten in Saudi-Arabië hebben een onderzoek geopend naar Shireen al-Rifaie. De tv-presentatrice zou tijdens een reportage over vrouwen, die sinds kort mogen rijden in het land, ongepaste kledij gedragen hebben. De meningen zijn verdeeld.

Saudi-Arabië en vrouwen: het blijft een gevoelige zaak. Dat is opnieuw pijnlijk duidelijk geworden nu de Commissie voor Audiovisuele Media dinsdagavond bekendmaakte dat het een onderzoek heeft geopend naar Shireen al-Rifaie.

Aanleiding daarvoor is een reportage die de tv-presentatrice gemaakt heeft over vrouwen die sinds vorige week officieel mogen rijden in het land. Een grote stap, waar al-Rifaie graag verslag van wilde uitbrengen voor Al Aan tv, een in Dubai gevestigde zender.

Na de uitzending kwam ze plots onder vuur te liggen. Kijkers uitten hun verontwaardiging over haar abaya - een loshangend kleed - die door de wind wat opzij geblazen werd, waardoor je kon zien welke kledij ze er nog onder droeg. De hashtag #nakedwomendriverinriyadh werd zelfs gelanceerd.

#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai “for violating regulations and instructions” by “wearing indecent clothing” during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) June 26, 2018

De afspraken over hoe vrouwen zich mogen kleden in Saudi-Arabië zijn nochtans duidelijk. Decennialang moesten ze verplicht abaya’s dragen in het openbaar, maar sinds maart mogen ze zelf kiezen wat ze dragen, zolang ze zelf oordelen dat het zedig is.

Kroonprins Mohammed bin Salman gaf daar bij CBS TV nog wat uitleg bij. “In de wet staat dat vrouwen degelijke respectvolle kledij moeten dragen, net als mannen. Dit betekent niet dat het per se een abaya of een zwarte hoofddoek moet zijn. Het is aan de vrouwen om te dragen wat ze willen.”

Al-Rifaie zelf begrijpt de commotie niet. “Ik droeg zedige kledij”, zegt ze aan nieuwssite Ajel. “God zal de waarheid wel aan het licht brengen.” De presentatrice zou naar verluidt opnieuw naar de Verenigde Arabische Emiraten verhuisd zijn.