Rode Duivels wensen Belgian Lions vanuit Rusland succes tegen. ... Rusland!

De Rode Duivels, en in het bijzonder Thibaut Courtois en Eden Hazard, wensten met een filmpje vanuit Rusland de Belgian Lions in de WK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag in de Antwerpse Lotto Arena en tegen Rusland succes.

De selectie van bondscoach Eddy Casteels moet vrijdag met een stunt uitpakken tegen basketbalgrootmacht Rusland om nog kans te maken op de beslissende WK-voorronde. Het WK basketbal gaat in 2019 (31 augustus-15 augustus) in China door.