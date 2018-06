En intussen in Teheran: nationaal elftal als helden ontvangen ondanks WK-uitschakeling

Het nationale elftal van Iran is teruggekeerd in de hoofdstad Teheran. Ondanks het late uur van aankomst en de uitschakeling werden de spelers door een grote schare supporters onthaald.

De Iraniërs speelden dan ook een opvallend WK. Het team won de eerste groepswedstrijd van Marokko (0-1), verloor daarna nipt van Spanje (1-0) om in de slotwedstrijd gelijk te spelen (1-1) tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. De Iraniërs misten bovendien in de slotminuut de kans op de kwalificatie. Reden genoeg voor de Iraanse fans om de spelerskern in Teheran op een warm welkom te trakteren.

Het streng Islamitische land lijkt intussen het voetbal definitief te omarmen. Zo mochten vrouwen voor het eerst wedstrijden volgen in een voetbalstadion en werden er ook tal van Iranese vrouwen in Rusland gesignaleerd.