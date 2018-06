Juventus legt liefst 40 miljoen euro op tafel voor Portugese rechtsback

De Portugese verdediger Joao Cancelo (24) verlaat Valencia en tekent voor vijf jaar bij Juventus. Dat liet zijn nieuwe club, die 40,4 miljoen euro voor hem neertelt, woensdag weten.

Cancelo was afgelopen seizoen al in de Italiaanse Serie A actief, want Valencia leende hem uit aan Inter Milaan. Daar kwam hij 29 keer in actie, maakte een doelpunt, en gaf vier assists.

De linkerflankverdediger speelde al zeven keer voor de Portugese nationale ploeg, maar werd niet geselecteerd voor het WK in Rusland. Cancelo debuteerde in eigen land bij Benfica, om daarna drie jaar voor Valencia te voetballen.