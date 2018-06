Romelu Lukaku en Yannick Carrasco ontbreken op laatste training Rode Duivels voor Engeland

Romelu Lukaku en Yannick Carrasco ontbreken woensdagavond op de laatste training van de Rode Duivels voor het slotduel tegen Engeland van donderdagavond in groep G.

Bondscoach Roberto Martinez kan zo in de Baltika Arena rekenen op 21 Rode Duivels, 18 veldspelers en 3 doelmannen. De afwezigheid van Lukaku was verwacht, hij herstelt nog van een enkelblessure die hij vorig weekend opliep in het duel tegen de Tunesiërs. De scan bracht geen zware schade aan het licht, maar de wedstrijd tegen de Engelsen komt nog een dag te vroeg voor hem.

Verrassend was dan weer wel dat Carrasco er niet bij was, tegen Tunesië nog uitstekend op de linkerwingback. Momenteel is het ook niet geweten welke kwetsuur de speler van het Chinese Dalian Yifang heeft opgelopen. Dinsdag was hij er nog gewoon bij tijdens de oefensessie in Dedovsk.

Foto: AFP

Foto: Photo News