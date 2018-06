Apolitiek bezoek? Britse prins William noemt Palestijnse gebieden “land”

Zijn bezoek moet apolitiek zijn, maar de Britse prins William heeft woensdag lijken te flirten met de gebruikelijke diplomatieke taal door tijdens een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoed Abbas in Ramallah de Palestijnse gebieden een “land” te noemen.

Dinsdag was de Britse prins nog te gast bij de Israëlische president Benjamin Netanyahu in Jeruzalem, woensdag was de hertog van Cambridge op bezoek op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het is het eerste officieel bezoek van een lid van de Britse koninklijke familie aan Israël en de Palestijnse Gebieden.

Zijn eerste woorden voor de Palestijnse president strookten niet met het discours dat westerse diplomaten gewoonlijk hanteren, geconfronteerd met de linguistieke complexiteiten van het Israëlisch-Palestijns conflict.

“Dank u om mij te ontvangen, en ik ben zeer blij omtrent een zo verregaande samenwerking tussen onze beide landen, en de successen die zijn geboekt op het gebied van onderwijs en het humanitaire”.

De internationale gemeenschap behoedt zich er in het algemeen voor over de Palestijnse gebieden te praten als een staat of land.