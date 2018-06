Van de hemel naar de hel: AC Milan mag Europa niet in

De Italiaanse club AC Milan is komend seizoen uitgesloten van Europees voetbal, omdat de club de regels van de financiële fair play heeft overtreden. Dat maakte de Europese voetbalbond UEFA woensdag bekend. AC Milan kan dus niet deelnemen aan de Europa League, waarvoor de club zich had gekwalificeerd.

De Italiaanse club was lange tijd eigendom van de gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi en werd in april 2017 door Chinese investeerders gekocht voor 740 miljoen euro. Sindsdien is de Europese voetbalbond bezorgd over de financiële stabiliteit van het consortium, dat afgelopen zomer zowat 200 miljoen euro had uitgegeven aan nieuwe spelers en een gigantische lening moest aangaan bij een Amerikaans investeringsfonds.

AC Milan kan dus niet deelnemen aan de Europa League komend seizoen. De club kan de beslissing aanvechten voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS).