Peuter (1) sterft nadat pijnpleister van mama per ongeluk op haar lijfje terechtkomt tijdens dutje

Een peuter (1) is op een tragische wijze omgekomen, nadat ze per ongeluk een grote dosis van pijnstillers binnenkreeg. Die waren eigenlijk bedoeld voor haar moeder, maar de pijnpleisters waren tijdens een dutje op het kind beland. Dat schrijven verschillende Britse media.

Amelia Cooper was amper vijftien maanden oud, toen een dutje in juni 2016 bij haar mama in bed haar fataal zou worden. Moeder Sara Talbot uit het Britse St. Austell lag dicht bij de peuter, maar dat had zo zijn gevolgen. De pijnpleister van de vrouw kwam los tijdens het slapen en drukte in plaats daarvan deels tegen de kleine Amelia aan.

Toen mama Sara Talbot wakker werd en haar dochter probeerde wakker te maken, merkte ze meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Het kleine meisje bewoog niet meer en in paniek belde de vrouw de hulpdiensten. Die konden echter niets meer voor het kind doen. Amelia had te veel medicijn binnengekregen.

Vraagtekens

De politie kwam al snel voor een raadsel te staan, want de pleister zelf was nergens meer op het lichaam te vinden. “Bovendien was het niet duidelijk waar, wanneer en waarom de plakker op Amelia terecht was gekomen, vooral omdat ze haar pyjama nog droeg”, vertelde wetsdokter Emma Carylon tijdens een zitting over het onderzoek. De enige optie is dat de pijnpleister in haar nek of op haar gezichtje is terechtgekomen. Volgens haar had het kind ademhalingsproblemen gekregen, waarop een bloeddrukval volgde.

De wetsdokter bevestigde dat het kindje een hoge dosis aan fentanyl in haar lichaam had, een stof met een gelijkaardige werking als morfine. Het medicijn wordt vaak voorgeschreven aan mensen die bijwerkingen ervaren van morfine of moeite hebben met het oraal in te nemen. De dosis die Amelia in haar bloed had, was genoeg om zelfs een volwassene op de rand van de dood te laten balanceren.

Zelfs na een uitgebreid onderzoek konden de speurders deze week geen bewijs van kwaad opzet voorleggen. Volgens hen was de pleister wellicht kwijtgeraakt tijdens het transport van de peuter door de medische diensten. Ook de andere partijen volgden die piste en men besloot het onderzoek af te sluiten.

Carylon gaat nu alle farmaceutische bedrijven aanschrijven om ze bewust te maken van de gevaren van fentanyl, om dergelijke voorvallen te voorkomen.

Veel te vroeg weggerukt

Amelia’s vader is opgelucht dat het onderzoek na twee jaar is afgesloten en herdacht zijn dochte, van wie hij veel te vroeg afscheid had moeten nemen. “Ze was echt een lichtpuntje in ons leven met haar ondeugende glimlach en haar heerlijke manier van doen. We hielden allemaal zoveel van haar”, zei papa Ben Cooper tegen de krant The Guardian.

“Het onderzoek heeft ons de kans gegeven om te begrijpen wat er gebeurd is, wie haar kon helpen, waarom ze van ons weg is. Maar we zullen haar nooit vergeten, want ze blijft voor eeuwig in ons hart. Ze had een lang en gelukkig leven moeten liggen, maar nu zal dat nooit meer kunnen...” besloot hij verslagen.