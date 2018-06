Dankzij deze simpele maatregel vindt zelfs de meest dronken Brit de weg naar het stadion in Kaliningrad

De Rode Duivels nemen het donderdag in Kaliningrad op tegen Engeland. Het centrum van de Russische enclave aan de Oostzee is helemaal niet groot en te voet wandel je in een dik half uurtje makkelijk van de ene kant naar de andere kant van de stad. Verdwalen lijkt er dus schier onmogelijk, maar de lokale autoriteiten nemen duidelijk geen risico’s.

Aangezien de Britten er om bekendstaan op een wedstrijddag al vanaf vroeg in de ochtend in de plaatselijke drank te vliegen en ook sommige Belgische supporters niet vies zijn van een biertje als opwarmertje, zou het best kunnen dat enkele iets te enthousiaste fans tegen de avond (de match is pas om 20u) af te rekenen krijgen met oriëntatieproblemen. Geen probleem. Doorheen de volledige stad is kilometers lang een rode streep op de grond geschilderd die langs alle belangrijke plaatsen voor de WK-gangers loopt (stations, ticketkiosken, Fan ID-afhaalpunten, FIFA Fan-Fest, belangrijke pleinen en straten) en uiteindelijk eindigt bij het Kaliningrad Stadium. Een rode draad voor de fans dus, letterlijk. Extra handig voor de fans die straks het noorden kwijt zijn en met het hoofd naar beneden alsnog de aftrap kunnen halen.