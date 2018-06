Waarom de Europese asieltop niet alleen voor Merkel van levensbelang is

De druk op de Europese leiders is groot om vandaag en morgen knopen door te hakken over een gezamenlijk asielbeleid. Die druk komt vooral uit Duitsland, waar kanselier Angela Merkel met een trofee uit Brussel moet terugkeren, anders wankelt haar regering. “Er staat veel op het spel”, zei Europees president Tusk gisteren, “en er is weinig tijd.”