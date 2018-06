Laurent is nog maar 8, maar hij studeerde nu al af aan de middelbare school in Brugge

Brugge - Laurent Simons is nog maar 8, maar gisterenavond kreeg hij al zijn diploma op de Sint-Jozefhumaniora in Brugge, samen met allemaal 18-jarigen. Laurent heeft een Belgische vader en een Nederlandse moeder en woont gedeeltelijk in Nederland. “Als hij morgen besluit om timmerman te worden, maakt dat ons niets uit”, zegt zijn vader Alexander Simons. “Als hij maar gelukkig is.”

Sporten zoals een achttienjarige dat kan hij nog niet, want hij is simpelweg te klein. Maar tijdens alle andere vakken staat de kleine Laurent talloze stappen voor op de klasgenoten van soms wel tien jaar ouder. “Soms duurde het te lang voor het antwoord werd gegeven, dus gaf ik zelf gewoon snel tussendoor de oplossing”, zei de jongen zelf.

De humaniora besloot dan ook al snel om hem apart les te geven, en nu heeft hij - tien jaar te vroeg - zijn middelaar diploma al gekregen. Het achtjarige genie - hij verpletterde de IQ-test die maar tot 145 ging - gaat volgend jaar naar de universiteit. Hij ging dit jaar al één dag per week aan de slag in het een medisch onderzoek in de Universiteit van Amsterdam, maar nu overweegt hij nog verschillende academische uitwegen. Al geven zijn ouders daar niet zo heel veel om. “Ook al zou hij alles kunnen worden wat hij wil, het gaat er vooral om dat hij gelukkig is”, klinkt het.