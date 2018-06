En de WK-tweets van de dag kwamen van... Ryanair en weervrouw Jill Peeters

Het was alweer een boeiende speeldag op het WK in Rusland. Titelverdediger Duitsland werd roemloos uitgeschakeld na een nederlaag tegen Zuid-Korea, terwijl Brazilië zich als groepswinnaar plaatste voor de achtste finales. Twitter werd overspoeld met leuke tweets, maar Ryanair en VTM-weervrouw Jill Peeters staken erboven uit.

De Ierse luchtvaartmaatschappij pakte uit met een hilarische tweet naar aanleiding van de Duitse malaise, met een steek naar bondscoach Joachim Löw.

Making an unexpected exit?



We have Löw fares on https://t.co/LTBSLn5QzB ????#GERKOR #WorldCup #GER pic.twitter.com/PTS4nZKNHR