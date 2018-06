Wat als het ongelooflijke scenario zich voltrekt: bij loting kennen we het verdict om 22 uur

Stel je voor, de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Engeland eindigt op een gelijkspel en Engeland pakt in negentig minuten één gele kaart meer dan België. Dan is werkelijk alles gelijk en hangt de groepswinst af van een loting.

In dat geval weten we onmiddellijk na de match tegen wie de Rode Duivels in de volgende ronde uitkomen. Dan wordt er in de perszaal van het Luhzniki-stadion in Moskou een loting georganiseerd door de FIFA die op YouTube te volgen zal zijn. De FIFA zal dan twee potten maken. In de ene pot gaan twee balletjes: eentje met de naam van België in en eentje met de naam van Engeland. In de andere pot zitten dan twee balletjes die elk een plaats in de groep (1 en 2) vertegenwoordigen. Nadien worden de balletjes uit de verschillende potten aan elkaar gelinkt.