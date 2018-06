Het Engelse supporterslegioen is neergestreken in Kaliningrad en kijkt vol zelfvertrouwen de clash met België tegemoet. “Het zou beter zijn om tweede te worden, maar we gaan gewoon winnen”, is de algemene teneur onder de Britten. “Het wordt een geweldige match. Want de Belgen houden net zoals ons van drinken en zingen.” We kijken er al naar uit...