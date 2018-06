“Onmisbare” onthaalouders sterven stilaan uit

In een kleine vier jaar tijd zijn er in Vlaanderen 18 procent minder onthaalouders. Dat is slecht nieuws, want de nood aan kinderopvang is groot. Daarom lanceert Kind en Gezin een actieplan, dat neerkomt op meer geld en begeleiding voor onthaalouders, minder regels én een imagocampagne. Al is het maar de vraag of dat zal volstaan.

“Onthaalouders zijn onmisbaar”, zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. “Ze vangen kinderen op in kleinere groepen dan crèches, in een huiselijke omgeving. Het is een vorm van opvang die we graag willen behouden.”

Onmisbaar dus. Maar wel steeds zeldzamer, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In 2005 waren er bijna 9.000 onthaalouders, in april 2014 was dat al gezakt tot 6.231, en eind vorig jaar waren er in Vlaanderen nog 5.083. Een groot verschil met de crèches, waar net plaatsen zijn bijgekomen. Zoveel zelfs dat er nu in totaal zo’n tweeduizend baby’s en peuters meer opvang kunnen krijgen dan 3,5 jaar geleden. “Toch zijn er – zeker in de grote ­steden – nog steeds plaatsen tekort”, zegt Du Bois.

Een nieuw actieplan moet van onthaalouder weer een populair beroep maken. Kind en Gezin belooft minder te hameren op de regeltjes. “Wie thuis opvang organiseert, heeft niet altijd de mogelijkheden die een crèche wel heeft”, klinkt het. “We willen flexibeler zijn. Misschien is er een te kleine tuin aan de woning, maar vlak bij wel een park. Eigenlijk is dat evenwaardig.”

Extra geld

Er komen ook mentoren om onthaalouders te helpen met het behalen van de nodige kwalificaties, en een campagne moet het imago van de job opkrikken. In totaal investeert minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zo’n negen miljoen euro. Een deel van dat geld gaat naar de dagvergoeding. De meerderheid van de onthaalouders krijgt vanaf volgend jaar 20,37 euro in plaats van 20,16 per dag en per kind (0,21 eurocent ­extra).

De vzw Landelijke Kinderopvang, met onthaalouders in heel Vlaanderen, is blij dat er maatregelen komen. “Maar de vraag is of ze volstaan”, zegt directrice Mia Houthuys. “Er is vooral nood aan meer inkomenszekerheid. Nu worden onthaalouders per prestatie betaald. Als er minder kinderen aanwezig zijn, komt er minder geld binnen. Het inkomen schommelt fel.”

Meer waardering

“Jonge mensen willen een vast inkomen én rechten opbouwen”, zegt ook Dany Depreitere van Unieko, de beroepsvereniging van zelfstandigen. “Anders beginnen ze er niet aan. Tenslotte draag je als onthaalouder een grote verantwoordelijkheid en bewijs je de maatschappij een grote dienst. Dat wordt te weinig gewaardeerd.”