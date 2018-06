Drie ex-bondscoaches schieten Roberto Martinez te hulp: “Spelen om te winnen, milledju!”

Jezus, het moet vandaag a hell of a job zijn, bondscoach van de Rode Duivels. Wat een ingewikkelde match vanavond. Maar Martinez krijgt hulp. We brachten drie ex-bondscoaches samen met één vraag: hoe zouden júllie Engeland-België aanpakken? Het resultaat: een even verhitte als amusante discussie. “Pfft, we lijken wel Hollanders.” En het leek wel of er een Spanjaard aan tafel zat.

Roberto Martinez piekert zich nu al sinds zondag suf. Voor de eerste of tweede plaats gaan? 3.000 kilometer meer of minder vliegen? Wie in de 1/8ste finales vermijden? En moeten we al denken aan de kwartfinales ...