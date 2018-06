Ondanks de waarschuwingen: 1 controle op 3 betrapt jongere met alcohol

Iedereen was gewaarschuwd: na de examens en tijdens WK-matchen zou Volksgezondheid extra controleren op alcoholmisbruik bij tieners. En toch hebben de controleurs volop inbreuken vastgesteld. Bij 270 controles werden 78 pv’s opgesteld, dat is bijna één op de drie. “Het blijft zorgwekkend om te zien hoe eenvoudig minderjarigen aan alcohol geraken.”

Ze hadden het vorige week al een beetje zien aankomen, de drankcontroleurs van Volks­gezondheid. Mooi weer, het einde van de examens op de middelbare scholen én de WK-gekte, met grote schermen op allerlei pleinen in Vlaanderen. Het bier zou rijkelijk vloeien, en Volks­gezondheid wilde nagaan hoe gemakkelijk jongeren aan alcohol konden geraken.

Heel gemakkelijk, zo bleek. Want aangekondigde controles of niet, nogal wat verkopers werden betrapt op de illegale verkoop van alcohol aan minderjarigen. “We hebben vorige week in 67 gemeenten controles gedaan”, zegt Paul Van den Meerssche, hoofdinspecteur van de FOD Volksgezondheid. “In totaal voerden we 270 controles uit en we stelden daarbij 78 inbreuken vast. Bij ongeveer 30 procent van de controles werd dus alcohol geschonken aan minderjarigen. Dat is veel.”

Jonge controleurs

Het grootste deel van de controles gebeurde vorige vrijdag bij feestjes om het einde van de examens te vieren. Daarbij zette Volksgezondheid ook jonge, pas afgestudeerde krachten in. Die kunnen zich makkelijker tussen de jongeren mengen en overtreders betrappen. Het is uiteindelijk niet de minderjarige die een hoge boete riskeert, wel de ver­kopers of de “doorgevers”.

De inspecteurs stelden vast dat veel oudere jongeren alcoholische drank doorgaven aan minder­jarigen. “Maar dat niet alleen: ook de helft van de gecontroleerde nachtwinkels verkocht drank aan kinderen.”

De controleurs noemen het zorgwekkend dat steeds meer jongeren stevig indrinken voor ze naar een feestje gaan. “De alcohol kopen ze dan vooral in nachtwinkels”, zegt Van den Meerssche. “Het valt op dat die jongeren er zich totaal niet voor generen om de flessen gewoon op de open­bare weg leeg te drinken.”

Een aantal gemeenten, zoals het West-Vlaamse Torhout, deed de voorbije week zelf aan sensibilisering om drankmisbruik te voorkomen. “Maar in andere gemeenten, in Deinze bijvoorbeeld, hebben we heel wat problemen gehad met jongeren die zwaar geïntoxiceerd door het Rode Kruis moesten worden opgevangen”, klinkt het.

Festivals

De hele zomervakantie gaat Volksgezondheid nog veel controles uitvoeren om drankverkoop aan minderjarigen tegen te gaan. Tijdens de komende WK-matchen volgen er nog acties, maar de controleurs gaan ook kleinere festivals en optredens in steden en gemeenten aandoen.