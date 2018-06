Aannemer maait bermen niet, dus schakelt buurt een schaap in

Sint-Niklaas / Belsele - Bewoners van de Populierenwijk zijn de verwilderde bermen in hun straat beu. De aannemer die de buurt anderhalf jaar geleden opnieuw aanlegde, staat nog minstens een half jaar in voor het onderhoud van de straat, maar dat blijft uit. Bijkomend probleem is dat de onverzorgde perkjes uitnodigen tot sluikstorten.

De buurt schakelde daarom een schaap in om het probleem bij de stad aan te kaarten. “Gelukkig dat het zo droog is, want anders zou er nog meer onkruid gestaan hebben. Ook de platanen in de straat moeten dringend gesnoeid worden. De bermen kunnen we desnoods nog met schapen aanpakken, maar om de bomen te snoeien, zullen we een giraf moeten inschakelen”, lachen ze.

Volgens schepen van Groen en Stadsreiniging Christel Geerts (SP.A) zal de groendienst extra druk uitoefenen op de aannemer. “De perkjes zijn inderdaad niet goed verzorgd. Dat is doorgegeven aan de groendienst, die de aannemer zal aansporen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.”