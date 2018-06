Het treffen met Engeland wordt ongetwijfeld de groepswedstrijd die het drukst zal worden bijgewoond door landgenoten.

Via de officiële supportersclub 1895 werden 1.600 tickets aan de man gebracht, maar de verwachtingen is dat nog eens dubbel zoveel Belgen in de neutrale vakken zullen plaatsnemen. Het stadion in Kaliningrad biedt plaats aan 35.212 toeschouwers.