Meer dan tachtig jaar geleden dat België voor het laatst van Engeland kon winnen

De Belgische nationale ploeg speelde in zijn 114-jarige geschiedenis slechts 21 keer tegen Engeland. Van die 21 keer konden de Rode Duivels slechts één keer na 90 minuten winnen. Dat gebeurde in mei 1936, met 3-2 in een oefenwedstrijd in België. Dat is intussen 82 jaar geleden.

In 1998 in de Hassan II Cup, een voorbereidingstoernooi op het WK 1998 in Frankrijk, speelden de Belgen en de Engelsen gelijk en namen de Duivels de strafschoppen beter. Van de overige 19 keer werd er 15 keer verloren en vier keer gelijkgespeeld. De laatste keer dat de Belgen tegen Engeland speelden, was in juni 2012. Ze verloren toen op Wembley met 1-0.