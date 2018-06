De ingewikkelde verhouding tussen Roberto Martinez en Engeland: een echte knipperlichtrelatie

Roberto Martinez staat emotioneel voor een meer geladen wedstrijd dan hij zelf wil toegeven. Want hij mag dan al heel de week stellen dat “winnen tegen Engeland niet zo belangrijk is”, zijn status als topcoach staat wel degelijk op het spel. Ooit geprezen als de ‘next best thing’ in de Premier League, probeert hij via de Rode Duivels zijn gedeukte imago in Engeland te herstellen. Of hoe Roberto weer ‘Bobby’ wil worden.