OEFENMATCHEN. KV Oostende vermijdt blamage in dol slot, KV Mechelen wint van Cercle

KV Oostende kende tijdens zijn eerste oefenpartij van het seizoen de nodige moeite met Zwevezele uit derde amateur. Cercle Brugge ging dan weer onderuit tegen KV Mechelen.

Zwevezele - KV Oostende

Op een trap van Zivkovic op de lat en enkele halve kansen na was er weinig te beleven, maar het venijn zat duidelijk in de staart van de wedstrijd. KVO kwam op achterstand in 83ste minuut na een doelpunt van Geryl, maar nieuwkomer Guri sleepte Oostende met twee doelpunten in de blessuretijd alsnog naar een nipte zege. 1-2 was de eindstand.

Doelpunten: 83’ Geryl (1-0), 90’ Guri (1-1), 90’ +1’ Guri (1-2)

KVO 1ste helft: Dutoit; Capon, Milovic, Faes, Bjelica; Canesin, Vandendriessche, Nkaka, D’haese; Rajsel, Zivkovic

KVO 2de helft: De Bie; Bushiri, Lombaerts, Mambabua; Bataille, Vandendriessche, Banda, Boonen, Ndenbe; Gano, Guri

Cercle - KV Mechelen

Na een Mechels slordigheidje bracht Tormin Cercle op voorsprong. Na een evenwichtige eerste helft voerde Cercle elf wissels door. Op een vrijschop kopte Mera de gelijkmaker binnen. Op corner hielp Seth De Witte Mechelen aan de zege. Cercle testte de Franse centrale verdediger Cros en na de rust Abonckelet.

Cercle eerste helft: Nardi, Palun, Lambot, Cros, Abua Omar, Kone, Omolo, Hoggas, Mercier, Bruno, Tormin

Cercle tweede helft: Van Damme, Nguinda,, Rodas, Decostere, Abonckelet, Vincent, Anderson Lopez, Etienne, Appin, Irrie, De Belder

KV Mechelen: Castro, Bagayoko (60’ Vancleemput), Swinkels (46’ Cocalic), Mera (46’ Lemoine), Corryn (60’ Bijker), Schoofs (60’ Dewitte), Berrier (60’ Begiras), Tainmont (60’ Bossiers), Storm (46’ Matthys), Sylla ( 60’ Smolders), Pedersen (60’ Ouatarra)

Doelpunten: 2’ Tormin 1-0, 55’ Mera 1-1, 71’ De Witte 1-2