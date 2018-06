VN bekritiseert EU over ronddobberende schepen met vluchtelingen

Na de jongste drama’s met schepen die dagenlang op de Middellandse Zee ronddobberen met vluchtelingen aan boord hebben de Verenigde Naties de Europese Unie sterk bekritiseerd. Omdat de EU politiek verlamd is, moeten onschuldigen lijden, zeggen VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en de Internationale Migratieorganisatie (IOM). Ze willen voor de komende EU-top dat de Europese landen zo snel mogelijk een gezamenlijke oplossing voor de hele regio vinden, om meer zinloze doden op zee te vermijden.

Woensdag mocht Lifeline uiteindelijk aanmeren. Foto: AFP

“De voorbije tien dagen konden schepen met vluchtelingen in de Middellandse Zee wegens de politieke verlamming niet aanleggen in Europa”, zegt vluchtelingencommissaris Filippo Grandi. “Het is absoluut noodzakelijk dat de EU-lidstaten het recht op asiel in stand houden. Het is volledig onaanvaardbaar om hulp te weigeren of verantwoordelijkheid voor asiel af te schuiven op anderen.”

De EU moet ervoor zorgen dat op zee geredde mensen aan land kunnen gaan “in de EU of mogelijk elders”, klinkt het. Dat kan erop wijzen dat de VN-organisatie mogelijk ook opvangcentra buiten de EU steunt. De eis is dat er meer opvangplaatsen voor hulpbehoevenden gecreëerd worden. IOM-topman William Lacy Swing herinnerde eraan dat dit jaar al bijna duizend migranten in de Middellandse Zee verdronken zijn.

Kapitein ondervraagd door politie

Het schip Aquarius, met meer dan 600 vluchtelingen aan boord, kon pas na dagenlange omzwervingen aanleggen in Spanje. Het reddingsschip Lifeline met ruim 230 vluchtelingen aan boord mocht na een dagenlange blokkade woensdag aanleggen in een haven in Malta.

Kapitein Claus-Peter Reisch. Foto: REUTERS

De Duitse kapitein van Lifeline is na de aankomst van het schip in de haven bij de Maltese hoofdstad Valletta, ondervraagd door de politie. Terwijl de andere bemanningsleden het schip mochten verlaten, werd kapitein Claus-Peter Reisch daarna weer aan boord gebracht, zo deelde de Maltese regering woensdagavond mee.

Reisch werd ondervraagd omdat hij de instructies van de Italiaanse autoriteiten zou hebben genegeerd bij het redden van migranten voor de kust van Libië. Volgens de regering in Rome hadden die de in Dresden gebaseerde hulporganisatie Mission Lifeline opgedragen om de berging over te laten aan de Libische kustwacht.

Lifeline had van Malta uiteindelijk de toestemming gekregen om een Maltese haven binnen te varen. Premier Joseph Muscat had wel gezegd dat zijn land dan beslag zou leggen op het schip. Aan boord van de Lifeline, die aanmeerde in de haven van Senglea, waren 234 geredde migranten. Zes van hen, onder wie drie baby’s, werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Muscat had ook al aangekondigd dat niet alleen Malta, maar ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje ermee instemden om migranten op te vangen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf daarna op Twitter te kennen dat ons land maximaal vijftien migranten van de Lifeline zal opnemen.