Producenten voorverpakt vlees richten marketing op kinderen

Twaalf merken van voorverpakte vleeswaren in de Belgische supermarkten richten zich met hun verpakking of productdesign rechtstreeks naar kinderen. Ze gebruiken marketingtechnieken om ouders en kinderen te beïnvloeden. Dat leert nieuw onderzoek van de Universiteit Gent dat Greenpeace donderdag uitbrengt.

Op vraag van Greenpeace onderzocht het Center for Persuasive Communication (UGent) de wijze waarop charcuterie specifiek naar jonge kinderen wordt gepromoot.

De marketing van die producten gebruikt bekende trucs om kinderen te verleiden: een speciale vorm of uniek uitzicht van de charcuterie, felle kleuren, voedingsclaims en promotie door populaire kinderidolen. Verpakkingen van kindercharcuterie stralen vrolijkheid, plezier en geluk uit, vat Greenpeace samen. Kinderen zijn veel gevoeliger voor reclametactieken dan volwassenen, omdat hun reclamewijsheid nog onvoldoende is ontwikkeld.

“Bovendien worden de producten in de winkel vaak op ooghoogte van kinderen geplaatst. De overtuigingskracht hiervan is in voorgaand onderzoek reeds aangetoond. Daarom pleiten we voor omzichtigheid in het gebruik van zulke promotionele technieken”, aldus Liselot Hudders en Dieneke van de Sompel, docenten marketingcommunicatie en consumentenpsychologie aan het Center for Persuasive Communication.

Greenpeace voert al enige tijd campagne voor minder maar beter vlees. Het gangbare eetpatroon heeft niet alleen gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat, het water en de bossen, stelt de milieuorganisatie. Greenpeace roept bedrijven op om mee te werken aan “de overgang naar een voeding die voorrang geeft aan gezonde plantaardige producten en ecologisch gekweekt vlees.”