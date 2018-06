Fikse duinenwandeling straks terugbetaald?

De Vlaming voelt zich beter na een stapje in het groen. De CM ziet het daarom als haar taak het voor meer natuur en open ruimte op te nemen.

Fitter, positiever, meer ontspannen, gelukkiger. Zo voelen acht op de tien Vlamingen zich nadat ze in een groene omgeving vertoefd hebben. Bijna alle respondenten vinden het belangrijk voor hun gezondheid om de natuur in te trekken. Mensen gaan vooral naar buiten om te bewegen (41 procent) en om rust en stilte te vinden (22 procent), gevolgd door gezonde lucht, esthetische ervaring en tuinieren.

Een en ander blijkt uit de eerste enquête naar de invloed van de natuur op het welzijn, waaraan 13.000 Vlamingen deelnamen. ‘Dat gebied lag nog een beetje braak’, zegt Benno Geertsma van Natuurpunt.

De bevraging werd georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) in samenwerking met Natuurpunt en de Christelijke Mutualiteit (CM). De verspreiding gebeurde verder nog via De Standaard, de Gezinsbond, de artsenvereniging Domus Medica en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Geen wandelingen organiseren

Dat een ziekenfonds als de CM zich hiermee inlaat mag verrassend lijken. Zal een fikse duinenwandeling weldra terugbetaald worden? ‘In zekere zin betaalt die zichzelf terug’, zegt Luc Van Gorp, topman van de CM. ‘Als iemand niet ziek wordt doordat hij of zij vaak de natuur intrekt, werkt dat kostenbesparend voor de ziekteverzekering.’

De ziekenfondsen zijn zich aan het herprofileren en focussen meer op gezondheid. De interesse voor natuur past daarin. ‘Niet dat wij zelf wandelingen zullen organiseren. Wij zoeken partners en Natuurpunt is een logische keuze. Eigenlijk is het vreemd dat wij elkaar nog niet vonden.’

De CM noemt zich ook een sociale beweging. ‘In die rol willen we vaker onze stem laten horen als een maatregel de gezondheid niet ten goede komt. Dus komen wij op voor meer natuur en voor de bescherming van de open ruimte. Een sterk collectief zal meer bereiken dan individuele burgers die een bos proberen te redden.’

Natuurcoaches

De link tussen natuur en gezondheid of welzijn wordt steeds nadrukkelijker gelegd. Natuurcoaches en opleidingen om er een te worden zijn in Nederland al gangbaar en ook bij ons duiken ze op. Zo heeft het Agentschap Natuur en Bos natuurcoaches die mensen tijdens een boswandeling loopbaanadvies geven.

Natuurpunt ziet een bevestiging van zijn corebusiness in de resultaten. ‘Dit toont aan dat voldoende en toegankelijke natuur belangrijk is’, zegt Benno Geertsma. ‘Ook voor de volksgezondheid. Al kan die toegankelijkheid nog opgekrikt worden. Een pad in een bos is leuk maar als je er ook met een rolstoel op kunt is het nog veel beter.’